"Sehr krank": Muss Grande ihre Konzerte absagen?

Popstar Ariana Grande teilte ihren Fans auf Instagram mit, dass sie möglicherweise einige Konzerte absagen muss.

Arme Ariana Grande! Auf Instagram schrieb sie, dass sie seit ihrem letzten Auftritt in London (16. Oktober) "sehr krank" ist und möglicherweise wieder Konzerte absagen muss."Ich weiß nicht, wie es möglich ist, aber ich habe solche Schmerzen im Hals und im Kopf. Ich klinge okay, aber ich habe große Schmerzen und es fällt mir während der Show schwer zu atmen", heißt es in dem Posting. Sie wisse nicht, was gerade mit ihrem Körper geschehe und müsse das nun mit Hilfe eines Arztes herausfinden, erklärt die US-Sängerin.Die 26-Jährige hat große Angst, dass sie einige Auftritte absagen muss: "Ich huste so sehr, ich habe seit über drei Wochen eine schlimme Stirnhöhlenentzündung, die ich nie wirklich besser geworden ist", meint sie in einer weiteren Story. Sie will ihre Fans auf dem Laufenden halten.