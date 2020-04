Wolf kehrt mit neuem Look zum ORF zurück

Vor zwei Wochen ist ZIB2-Anchorman Armin Wolf aus der Corona-Isolation am Küniglberg entlassen worden. Jetzt steht er vor der Rückkehr.

570 der insgesamt rund 3.000 ORF-Mitarbeiter müssen für drei Monate in Kurzarbeit. Nicht alle Abteilungen sind betroffen. Die Info-Teams sind in der Corona-Krise stärker gefordert als sonst. Und darum entsteht etwa die ZIB2 in einem Isolationsbereich im ORF-Zentrum am Küniglberg.Dieser besteht mittlerweile schon seit einem Monat. In den ersten beiden Wochen moderierte Armin Wolf täglich die ZIB2, dann übernahm Kollege Martin Thür. Ab Dienstag ist wieder Wolf an der Reihe, wie er auf Twitter verkündete."Letzter Tag in Freiheit vor der Rückkehr in die ORF-„Isolation" morgen", schrieb der Journalist zu einem Foto, das ihn mit einem "Today I will absolutely nothing"-T-Shirt zeigt.Es dürfte wieder anstrengend werden. Im Interview mit dem deutschen Medienmagazin "DWDL" hatte der ORF-Star über den Alltag in seiner ersten Isolation gesprochen. "Die täglich identische Routine ohne jede Abwechslung" sei besonders schwer gewesen. Und: "Ich moderiere normalerweise nicht zwei Wochen durchgehend jeden Tag um 22:00 Uhr eine verlängerte Sendung mit mehreren Live-Gästen. Das war physisch echt anstrengend."