Arnie gibt den Takt am Oktoberfest an

Arnold Schwarzenegger (72) mischte Sonntagabend (22.9.) das Münchner Oktoberfest auf. Silvia Schneider kam beruflich.

Arbeitsstress statt Liebeskummer

Er kam (im schwarzen Mercedes), trank (Bier zum Hendl) und dirigierte ("Steirermen san very good"). Er enterte die Bühne und führte die "Münchner Zwietracht" durch den Lederhosenhit aus seiner Heimat! Freundin Heather Milligan und Kumpel Ralf Moeller (50) schunkelten mit.Victoria Swarovski und Schwester Paulina verpassten die Show des "Terminator", die beiden feierten beim "Almauftrieb 2019" in der Käfer-Wiesn. Ach ja: Karl-Heinz Grasser begleitete seine Fiona doch auf die Wiesn.Ein Fest ohne Männer ist wohl momentan auch ganz nach dem Geschmack von Silvia Schneider (37). In einem von ihr designten Sportalm-Dirndl erschien die Blondine Montag auf der Münchner Damenwiesn."Ich bin beruflich hier, gefeiert wird nicht", grinste sie beim "Gala"-Interview. Seit der Trennung von Andreas Gabalier (34) vor einer Woche stürzt sich die Moderatorin für ihre neue Sendung auf Puls24 in die Arbeit – die beste Medizin gegen Liebeskummer ...