Arnie schleckt lasziv an einem Schokoschirmchen

Die "LADbible" ließ Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton zum kulinarischen Duell antreten. Äußerst unterhaltsam.

Für den neuen Kinofilm "Terminator: Dark Fate" stehen Schwarzenegger (72) und Linda Hamilton (63) wieder gemeinsam vor der Kamera. Die Unterhaltungsseite "LADbible" hat das Leinwand-Paar zu einem kulinarischen Ländermatch gebeten.Den beiden werden allerlei Leckereien aus Österreich, der Heimat Schwarzeneggers und den USA vorgesetzt. So dürfen sich unter anderem Dragee Keksi und Oreo-Keks gegeneinander duellieren.Besonders angetan haben es dem Hollywoodstar die Schokoschirme von Küfferle. Ganz lasziv lässt Arnie einen der süßen Köstlichkeiten zwischen den Lippen kreisen. Hamilton fragt, ob da Erdnussbutter drin sei. Als Schwarzenegger verneint, widmet sie sich lieber den Peanutbutter-Cups von Reese's.Dass die Sachertorte ihren Gegner, die Twinkies, locker ausstechen wird, war wohl von Anfang an klar. Was sonst noch auf den Tisch kam und wie das kulinarische Duell schließlich ausging sieht man im Video oben.