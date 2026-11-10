Startseite Unterhaltung Stars
Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Joseph Baena bei der Filmpremiere von
Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Joseph Baena bei der Filmpremiere von "Furbar" 2025.
REUTERS/Mario Anzuoni
Ganz der Papa

Schwarzenegger-Sohn startet als Bodybuilder durch

Joseph Baena tritt in die Fußstapfen seines Vaters Arnold Schwarzenegger und feiert bei seinem Profi-Debüt einen Achtungserfolg.
Von Heute Entertainment
10.11.2026, 13:13
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Joseph Baena (29) hat definitiv die Gene seines berühmten Vaters geerbt. Der 29-jährige Sohn von Arnold Schwarzenegger (79) will es als Profi-Bodybuilder wissen und hat bei seinem ersten Wettbewerb auf Profi-Niveau einen beachtlichen fünften Platz geholt.

Beim World Cup der "Professional Natural Bodybuilding Association" (PNBA) in El Segundo, Kalifornien, trat Baena in der Kategorie "Classic Physique Open" an. Mit seiner muskulösen Figur begeisterte er die Jury und das Publikum gleichermaßen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war jahrelang schwierig, doch ausgerechnet ihre gemeinsame Leidenschaft für den Muskelsport bringt die beiden einander näher. Inzwischen trainieren sie regelmäßig zusammen.

Extrem stolz auf sich selbst

"Ich bin extrem stolz auf mich", sagte Baena nach dem Wettkampf. "Es ist mein erstes Jahr, in dem ich an Wettkämpfen teilnehme." Für den 29-Jährigen ist der fünfte Platz vor allem eines: ein weiterer Ansporn.

"Ich habe mein Ziel erreicht", fügte Baena hinzu. "Ich weiß jetzt, was ich verbessern muss. Ich weiß, was nötig ist, um noch besser zu werden."

Auch interessant

Bodybuilding-Debüt! Arnies Sohn landet in den Top 5
Schwarzenegger-Sohn jetzt Profi: "Papa bester Trainer"
Reuter jubelt in Boston! ORF-Star stürmt aufs Podest

Erfolgreiche Wettkampfsaison

Joseph Baenas Wettkampfjahr kann sich sehen lassen: Bereits zuvor gewann er beim "NPC Natural Colorado State" mehrere Kategorien. Beim "Iron Gladiator"-Wettbewerb in Corona holte er einen weiteren Sieg.

Sein Vater Arnold Schwarzenegger wurde mit sieben "Mr. Olympia"- und fünf "Mr. Universe"-Titeln zur Bodybuilding-Legende. Ob Joseph ähnliche Erfolge feiern wird, bleibt abzuwarten – die ersten Schritte hat er jedenfalls eindrucksvoll gemeistert.

red, 10.11.2026, 13:13
Mehr zum Thema
Joseph Baena Arnold Schwarzenegger Bodybuilding Muskelaufbau
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote