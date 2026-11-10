i Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Joseph Baena bei der Filmpremiere von "Furbar" 2025. REUTERS/Mario Anzuoni Ganz der Papa Schwarzenegger-Sohn startet als Bodybuilder durch Joseph Baena tritt in die Fußstapfen seines Vaters Arnold Schwarzenegger und feiert bei seinem Profi-Debüt einen Achtungserfolg. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 13:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Joseph Baena (29) hat definitiv die Gene seines berühmten Vaters geerbt. Der 29-jährige Sohn von Arnold Schwarzenegger (79) will es als Profi-Bodybuilder wissen und hat bei seinem ersten Wettbewerb auf Profi-Niveau einen beachtlichen fünften Platz geholt.

Beim World Cup der "Professional Natural Bodybuilding Association" (PNBA) in El Segundo, Kalifornien, trat Baena in der Kategorie "Classic Physique Open" an. Mit seiner muskulösen Figur begeisterte er die Jury und das Publikum gleichermaßen.

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Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war jahrelang schwierig, doch ausgerechnet ihre gemeinsame Leidenschaft für den Muskelsport bringt die beiden einander näher. Inzwischen trainieren sie regelmäßig zusammen.

Extrem stolz auf sich selbst

"Ich bin extrem stolz auf mich", sagte Baena nach dem Wettkampf. "Es ist mein erstes Jahr, in dem ich an Wettkämpfen teilnehme." Für den 29-Jährigen ist der fünfte Platz vor allem eines: ein weiterer Ansporn.

"Ich habe mein Ziel erreicht", fügte Baena hinzu. "Ich weiß jetzt, was ich verbessern muss. Ich weiß, was nötig ist, um noch besser zu werden."

Erfolgreiche Wettkampfsaison

Joseph Baenas Wettkampfjahr kann sich sehen lassen: Bereits zuvor gewann er beim "NPC Natural Colorado State" mehrere Kategorien. Beim "Iron Gladiator"-Wettbewerb in Corona holte er einen weiteren Sieg.

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Sein Vater Arnold Schwarzenegger wurde mit sieben "Mr. Olympia"- und fünf "Mr. Universe"-Titeln zur Bodybuilding-Legende. Ob Joseph ähnliche Erfolge feiern wird, bleibt abzuwarten – die ersten Schritte hat er jedenfalls eindrucksvoll gemeistert.