i Joseph Baena geht einen ähnlichen Weg wie Papa Arnold Schwarzenegger. Instagram Ganz der Papa Bodybuilding-Debüt! Arnies Sohn landet in den Top 5 Joseph Baena tritt in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Arnold Schwarzenegger. Sein erstes Jahr als Wettkampf-Bodybuilder macht ihn stolz. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Joseph Baena (29), Sohn der Bodybuilding-Legende Arnold Schwarzenegger (79), hat in seinem ersten Jahr als Wettkampf-Bodybuilder für Aufsehen gesorgt.

Beim INBA PNBA Pro/Am World Cup in Kalifornien erreichte der Nachwuchssportler in der Kategorie "Classic Physique Open" den fünften Platz. Es war sein dritter Bodybuilding-Wettkampf und zugleich sein erster Antritt als Profi.

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Er sei "extrem stolz" auf seine Leistung. Sein Ziel sei es gewesen, unter die besten Fünf zu kommen – das habe er nun erreicht. Im Vergleich zu seinem vorherigen Wettkampf im April habe er deutliche Fortschritte erzielen können.

Der Vater als größtes Vorbild

Seine Begeisterung für den Kraftsport verdankt Baena seinem berühmten Vater. Im April erzählte er dem Magazin "GQ", dass Schwarzenegger ihm einst eine Bodybuilding-Enzyklopädie geschenkt habe. Dadurch sei seine Leidenschaft für das Gewichtheben gewachsen.

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Arnold Schwarzenegger selbst hat als Bodybuilder Sportgeschichte geschrieben. Nun darf er stolz auf seinen jüngsten Sohn blicken, der offenbar das gleiche Talent für den Sport mitbringt.