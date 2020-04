Eifersuchtsdrama in Arnies entzückendem Zoo

Bei Arnold Schwarzenegger geht's in der Villa trotz Social Distancing rund. Die hübsche Cherry ist beleidigt. Arnie zieht die Notbremse.

Niemand kann den Terminator besiegen? Nun, was die Beliebtheitswerte anbelangt, hat er momentan einen schweren Stand. Denn Arnie hat Tiere und die sind so viel süßer als er. Sein Mini-Pferdchen und sein Mini-Eselchen Whiskey und Lulu sind seit ihrem ersten Instagram-Video über Nacht zu Stars geworden. Millionen Abonnenten schmelzen jedes mal, wenn sie ihre Kulleraugen in die Kamera strecken oder der Terminator Lulu Schach beibringt (!).Neuerdings kann man sie sogar auf einem T-Shirt kaufen. Arnie spendet den Erlös.Einer gefällt die ganze Sache aber gar nicht. Cherry, Arnies Hund, ist eifersüchtig auf den Ruhm der Konkurrenz, wie der Terminator uns verrät. Deshalb steht Cherry zur Abwechslung mal im Rampenlicht. Herausgeputzt mit rosa Mascherl und Glöckchen um den Hals zeigt sie auch, was sie von Arnies Zigarre hält.Wen findest du am süßesten?