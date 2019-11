Arnie hat einen Vogel– und schenkt ihn in L.A. weiter

Normalerweise haut Arnie im Film die Gegner in die Pfanne. In L.A. sorgte er dafür, dass das Truthähnen passierte.

Arnie verteilte tote Vögel unter den Armen. Nicht unter seinen, wohlgemerkt, sondern unter denen von Los Angeles. Wenn der Terminator statt Watschen Puter verteilt, steht in Amerika Thanksgiving vor der Tür.Der Ex-Gouverneur von Kalifornien machte sein Versprechen wahr und kam back: Er stellte sich auch 2019 wieder zur Verfügung, um die Festtagsbraten in spe an Bedürftige auszuteilen.Arnie bezog im Hollenbeck Youth Center in Los Angeles Stellung, neben sich ein Tisch voller Plasticksäcke. In jedem wartete ein toter Vogel auf die Backröhre einer Familie.Sein erstes Thanksgiving in den USA hätte er fast allein verbracht, erinnerte sich Schwarzenegger, aber ein wohltätiger Mitglied seines Fitnessstudios lud ihn zu sich nach Hause zum großen Truthahn-Fressen ein.Für jeden, der sich einen Vogel abholte, hatte Arnie einen warmen Händedruck, ein nettes Lächeln und einen lockeren Spruch parat. Und wer ein Selfie mit dem Terminator wollte, bekam das auch. Vom auftrainierten Jugendlichen bis zur alten Dame im Rollstuhl kamen sie alle. Die Devise lautete: Schauen, lache, einpacken, braten.