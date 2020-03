Arnie mit Pferdchen und Eselchen gegen Corona

Arnols Schwarzenegger, sein Mini-Pferdchen und sein Eselchen erklären die Amerikanern, worauf es in Zeiten von Corona ankommt.

"Bleibt zuhaus – es gibt jetzt eine Ausgangssperre", bringt Arnold Schwarzenegger auf den Punkt. Er selbst ist schon 72 und gehört damit zur Corona-Hochrisikogruppe.Erst kürzlich hat er wegen des Virus mehrere Sportveranstaltungen, die er organisiert hätte, abgesagt.In Amerika ignorieren viele Menschen die Aufforderung, Abstand zu anderen zu halten und machen sich über Corona lustig. Das Virus breitet sich unterdessen aus.Statt Cat-Content (bei dem man User mit süßen Katzen lockt), ködert Arnie seine Zuschauer mit extrem entzückenden Mini-Tierchen. Ein Pferdchen und ein Eselchen versuchen ihm Karotten aus der Hand zu fressen, während Arnie seine Message an den Mann und die Frau bringt."Wir bleiben zuhaus und wir essen hier", betont der Terminator. Und auf Streicheleinheiten muss man in der selbstgewählten Quarantäne auch nicht verzichten. Zumindest nicht, wenn man so einen entzückenden Mini-Zoo besitzt wie Arnie.