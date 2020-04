Arnie wird Opa: Tochter ist offenbar schwanger

"Guardians of the Galaxy"-Star Chris Pratt (40) und Autorin Katherine Schwarzenegger (30) sollen ihr erstes Kind erwarten und Arnold Schwarzenegger zum Opa machen.

Seit 2018 sind sie zusammen, seit 2019 verheiratet und 2020 gibt es nun Baby-News: Katherine Schwarzenegger (30) und Chris Pratt (40) sollen ihr erstes Kind erwarten, wie People.com vermeldet. Offiziell bestätigt ist die Schwangerschaft zwar noch nicht – aber das US-Portal gilt in Sachen Promis als äußerst verlässliche Quelle.Außerdem sollen gleich mehrere Quellen aus dem Umfeld des Paares das Geheimnis verraten haben. Und: People.com zeigt aktuelle Fotos, auf denen sich unter dem T-Shirt von Schwarzenegger bereits ein Bäuchlein abzeichnet. "Sie wird, so Gott will, eines Tages eine großartige Mutter werden", hatte Pratt schon in einer Fernsehshow gesagt.Katherines Papa Arnold Schwarzenegger (72) wird damit, sollten die Babynews stimmen, ersmals Opa werden. "Ich drängle sie nicht, weil ich weiß, dass es irgendwann passieren wird. Es ist die Entscheidung von Katherine und Chris, wann sie den Schritt gehen wollen", sagte der "Terminator" im Jahr 2019 in einer Fernsehshow. Er freue sich jedenfalls sehr, wenn es passiere.