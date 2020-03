Arzt lässt Sicherheitszelt in Biedermannsdorf errichten

Weil bereits eine Handvoll Arztpraxen im Bezirk Mödling sperren mussten, wurde von der Feuerwehr nun ein Zelt vor der Praxis des Gemeindearztes in Biedermannsdorf errichtet.

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) durch den Gemeindearzt Dr. Peter Fuhrich um Unterstützung gebeten.Auf Grund diverser COVID-19 Fälle im Bezirk Mödling und einhergehenden Kontaminationen und Schließungen von mehreren Arztpraxen (rund eine Handvoll) bat der Gemeindearzt die Feuerwehr, um die Aufstellung eines Zeltes, um den zu erwartenden Patientenandrang ordentlich abarbeiten zu können.Im Sinne des Allgemeinwohls wurde dem Ersuchen entsprochen und ein Teil der eingerichteten technischen Gruppe alarmiert, um ein Feuerwehrzelt aufzustellen. Am Montag wurde dann in weiterer Folge durch Mitarbeiter des Wirtschaftshofs eine Heizkanone installiert. Das Zelt dient zum einen, um mehr Patienten versorgen zu können, andererseits ist es hier leichter, den nötigen Sicherheitsabstand zu gewährleisten.Wie auf den Fotos ersichtlich, tragen die Kameradinnen und Kameraden allesamt eine Atemschutzmaske. Dies ist ein Teil der weitreichenden Maßnahmen, die getroffen wurden, um eine Infektion der Einsatzkräfte, allen voran durch die eigenen Mitglieder, zu verhindern. Das Tragen der Atemschutzmasken ist erforderlich, weil im Feuerwehrfahrzeug wie auch beim Einsatz bei diversen Tätigkeiten nicht immer der erforderliche Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.Eine weitere Maßnahme ist unter anderem die Einrichtung von zwei Einsatzgruppen. Eine Gruppe fährt ausschließlich technische Einsätze und die andere Gruppe anfallende Brandeinsätze. Die Gruppen selber kommen nicht in Kontakt und so ist im Falle einer COVID-19 Ansteckung einer Gruppe, jederzeit die andere Gruppe einsatzbereit.