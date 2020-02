Ärzte geben Zusatzshow in Wien bekannt

Nachdem das erste Konzert der Ärzte in Windeseile ausverkauft war, geben die Berliner Punkrocker nun eine Zusatzshow bekannt.

Kaum verwunderlich war das erste reguläre Wien-Konzert der Band seit knapp acht Jahren bereits nach wenigen Minuten restlos ausverkauft.Alle, die für den Gig am 17. November 2020 kein Ticket mehr bekommen haben, können jetzt kurz durchschnaufen und ihr Glück am 15.11.2019 ab 17 Uhr noch einmal auf die Probe stellen.Beigibt es dann für das Zusatz-Konzert am 18. November 2020 wieder Karten. Auch hier heißt es erneut schnell sein. Wie zu vermuten ist, wird auch die Zusatzshow rasch ausverkauft sein. E-Cards braucht man für diesen Arztbesuch allerdings keine.