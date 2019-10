Ärzteverband will Verbot von Handys für Kinder unter 11

Eltern müssen "ihren Erziehungsauftrag ernst nehmen", sagt der Kinderarzt Thomas Fischbach. "Je länger man die Smartphone-Nutzung der Kinder hinausschiebt, umso besser ist es für sie."

"Furchtbarer Trend"

Am Montag (28.10) hatte der Psychiater Michael Winterhoff ingewarnt, dass zu intensive Handynutzung dazu beitrage, dass Jugendliche "verdummen". Thomas Fischbach, Präsident des deutschen Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, legte nun in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" nach."Wir beobachten mit Schrecken, dass die Kinder, die vor dem Smartphone oder Tablet hängen, immer jünger werden. Eltern bringen ihren Kindern nicht mehr bei, zu spielen oder sich sinnvoll zu beschäftigen, sondern parken den Nachwuchs vorden Geräten."Dies sei "ein furchtbarer Trend mit katastrophalen Folgen für die kindliche Entwicklung." Die permanente Reizüberflutung führe dazu, dass Kinder immer häufiger an Konzentrationsschwäche leiden."Medialen Dauerbeschuss macht das beste Hirn nicht mit. Je höher der Medienkonsum, desto schwächer die Leistungen in den Schulen." Grundsätzlich gelte: "Kein Handy vor elf Jahren!"