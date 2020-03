Ärztin am Klinikum Baden positiv getestet

Eine Medizinerin der Unfallchirurgie und eine weitere Spitalsmitarbeiterin wurden positiv getestet. Wie viele Personen mit den beiden Kontakt hatten, ist nicht klar.

Am Landesklinikum Baden sind eine Ärztin und eine weitere Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden. 44 Mitarbeiter seien außer Dienst gestellt, die Patienten, die Kontakt hatten, informiert worden, bestätigte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding einen Bericht des ORF Niederösterreich.Die Akutversorgung sei gesichert, betonte er am Sonntagnachmittag.Die Ärztin war dem Sprecher zufolge an der Unfallchirurgie tätig. Sie und eine weitere Mitarbeiterin seien am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie viele Personen Kontakt hatten, war vorerst nicht bekannt.Die beiden Betroffenen sollen übrigens in den Spitälern Baden und Mödling ihren Dienst verrichtet haben – aufgrund ihrer Wohnsitzmeldung werden sie zu Coronafällen im Bezirk Mödling gezählt.