Asfinag-Mitarbeiter retten abgemagerte Katze von A1

Asfinag-Mitarbeiter haben eine abgemagerte Katze von der A1 bei St. Pölten gerettet. Das am Fahrbahnrand sitzende rote Tier wurde im Zuge einer Brückeninspektion entdeckt und in die Autobahnmeisterei in der nö. Landeshauptstadt gebracht."Die Erstversorgung mit frischem Wasser dankte das Kätzchen mit lautem Schnurren und Schmuseeinheiten", hieß es seitens der Asfinag. Nun warte der Vierbeiner im Tierheim auf seinen Besitzer oder darauf, ein neues Zuhause zu finden.