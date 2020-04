Asfinag-Mitarbeiter retten Igel von der A23

Ein Igel hatte sich auf die Autobahn verirrt, zwei Traffic Manager waren zum Glück zur Stelle und retteten das stachelige Tier.

Schnell und sicher ankommen wollte in der Nacht auf Mittwoch offenbar auch ein kleiner Igel in Wien. Allerdings hatte der stachelige Nützling sich dafür die Autobahn, genauer die A23, ausgesucht.Zum Glück für den Igel waren die beiden Traffic Manager Andreas Gartner und Christian Schleifer zur Stelle, die den kleinen Racker nach einer Verfolgungsjagd einfangen konnten. „Leicht hat er es uns aber nicht gemacht, er ist immer zwischen Leitschienen und Autobahn herumgeirrt", erzählt Schleifer.Schlussendlich gelang es den beiden Asfinag-Mitarbeitern aber doch, den Igel einzufangen, klarerweise nur mit dicken Handschuhen. Und danach ging es in Richtung A21, wo der herzige Nützling bei Perchtoldsdorf an einem Waldrand wieder ausgesetzt wurde.