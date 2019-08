Ashley Graham zeigt stolz ihre Dehnungsstreifen

Erst vergangenen Mittwoch hat das Plussize-Model bekanntgegeben, dass sie ihr erstes Kind erwartet.

Am Sonntag sorgte die 31-Jährige erneut für Aufsehen auf Instagram. Sie postete ein Foto, auf dem sie vollkommen nackt ist. Nur ihre Hand bedeckt eine Brust. "Das Gleiche, aber ein bisschen anders" schrieb sie zu dem Bild.Deutlich zu sehen sind die Dehnungsstreifen an den Hüften, den Oberschenkeln und an den Brüsten. Und genau um diese vermeintlichen Schönheitsmakel geht es.Graham wird für das Posting von ihren Fans gefeiert. "Ich liebe dich dafür. Genau so schaut eine echte Frau aus. Das bin ich, so schau ich aus", schrieb eine junge Frau begeistert."Das ist genau das, was junge Frauen sehen müssen. Wir brauchen das als Referenz für die Realität", freute sich eine andere.Das 31-jährige Model steht schon seit langem zu ihren weiblichen Rundungen und wirbt für Body Positivity. Natürlich muss sie dabei, wie leider im Internet heutzutage üblich, auch viel Kritik und Anfeindung einstecken. Doch davon lässt sie sich nicht unterkriegen.(baf )