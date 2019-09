Ashton wird auf Twitter zum Retour-Kutcher

Aus einem "abfälligen" Tweet wurde ein kryptischer – Ashton wehrt sich gegen Anschuldigungen, die Demi Moore in ihren Memoiren veröffentlichte.

Wer sich nach skandalös schonungslosen Einblicken ins geheime Leben der Hollywood-Prominenz verzehrt, ist mit Demi Moores Autobiographie "Inside Out" bestens bedient. In ihren druckfrischen Memoiren fördert die Schauspielerin erschütternde Episoden aus ihrer Vergangenheit zutage und teilt dabei kräftig gegen ihren Ex-Mann Ashton Kutcher aus, mit dem sie von 2005 bis 2013 verheiratet war.Unter anderem schreibt Demi, sie habe auf Ashtons Wunsch zwei Mé­nage-à-trois zugestimmt und sei – unabhängig von den Dreiern – zweimal von ihm betrogen worden. Ihr Ex reagiert nun erbost, macht seinem Ärger auf Twitter Luft, leugnet die Anschuldigungen allerdings nicht."Ich wollte gerade einen richtig abfälligen Tweet posten", schrieb Kutcher. "Dann sah ich meinen Sohn, [meine] Tochter, und [meine] Frau und ich löschte ihn."Seiner Gattin Mila Kunis und den gemeinsamen Kindern Dimitri und Wyatt zuliebe will der Mime also auf eine böse Retourkutsche verzichtet haben. Seinen Fans stellte er trotzdem Antworten in Aussicht. "Für die Wahrheit simst an +1 (319) 519-0576", verlautbarte er in einem weiteren Tweet.Schickt man eine Nachricht an die Nummer, erhält man allerdings nur eine automatisierte SMS, die Ashtons Fans in seiner "Community" willkommen heißt. Über Demi Moore gibt es nichts zu lesen.