Asiatin fährt in Wien mit "Ich bin kein Virus"-Schild

Mit dem Schild "Ich bin kein Virus" ist eine Asiatin momentan öfters in Wien gesichtet worden. Sie selbst will damit auf das Coronavirus, das nicht zwangsläufig jeder Asiate hat, aufmerksam machen.

Kein Virus aber Bier

Die Angst vor dem Coronavirus nimmt immer größere Ausmaße an: Russland hat erst am Dienstag angekündigt, dass keine Chinesen mehr in das Land einreisen dürfen. "Heute" hat berichtet Für eine Asiatin ist das Grund genug um zu zeigen, dass nicht jeder asiatisch aussehende Mensch das Coronavirus in sich trägt. Auf Instagram veröffentlichte sie mit dem Nicknamen "facialsong" ein Foto, das sie in einer Wiener U-Bahn zeigt, während sie ein Schild aus Karton in den Händen hält."Ich bin kein Virus" steht mit Großbuchstaben darauf und soll den Menschen wahrscheinlich die Angst vor Asiaten und dem Virus selbst nehmen.Andere Asiaten wollen mit Witz gegen das Virus arbeiten: Statt dem Spruch "Ich bin kein Virus", schreibt eine Frau unter ihren Beitrag: "Ich bin ein Bier" und postet dazu ein Foto von sich neben einem Corona-Bier Plakat.Ein weiterer Instagrammer schreibt: "Ich habe Corona... Lecker Bierchen". Zu sehen ist dabei der Mann selbst mit dem Bier in der Hand.