Asteroid kommt heute der Erde näher als der Mond

Der Asteroid mit dem klingenden Namen "2019 SP3" schrammt am Donnerstag mit rund 30.000 km/h "knapp" an uns vorbei.

Laut NASA wird es "eng"

Die Raumfahrbehörde NASA schätzt, dass der Asteroid bis zu 33 Meter lang und "potenziell gefährlich" sein könnte. Jedoch gilt: Keine Panik! Jedes Objekt, das sich näher als 7,5 Millionen Kilometer der Erde nähert, wird von der NASA als "potenziell gefährlich" eingestuft.Der Gesteinsbrocken wird sich der Erde heute knapp 370.000 Kilometer nähern. Im Vergleich: Der Mond ist von der Erde 384.400 Kilometer entfernt. Nachdem es sich bei dieser Entfernung - in der Weite des Universums gesehen - um "einen Steinwurf" handelt, bezeichnet die NASA die Begegnung auch als "enge Annäherung".Der Asteroid "2019 SP3" gilt zwar als harmlos, allerdings kann eine unvorhersehbare Änderung der Flugbahn bei solchen Objekten nie ganz ausgeschlossen werden.Experten wollen nun gemeinsame Maßnahmen zur Verteidigung vor gefährlichen Weltraumgesteinen entwickeln.Bereits Ende Juli ist ein riesiger Asteroid nur 65.000 Kilometer an der Erde vorbei geflogen. Was besonders erstaunlich ist: Die NASA hätte den Asteroiden fast verpasst ( siehe auch: Asteroid rast auf Erde zu, wird von NASA übersehen