i Die Salzburger Astronomin Julia Weratschnig wurde mit einem eigenen Asteroiden geehrt. Haus der Natur Ehre für Julia Weratschnig Asteroid nach Salzburger Astronomin benannt Die Internationale Astronomische Union hat einen Asteroiden nach der Salzburger Astronomin Julia Weratschnig benannt. Von Österreich Heute 04.11.2026, 13:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 13 Kilometer großer Himmelskörper trägt ab sofort den Namen einer Salzburger Wissenschafterin.

Die renommierte Astronomin Julia Weratschnig wurde von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) mit einem eigenen Asteroiden geehrt.

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Weratschnig begeistert seit Jahren im Salzburger "Haus der Natur" und an der Sternwarte am Haunsberg Menschen für das Universum. Nun wurde ihre langjährige Arbeit mit der Namensgebung des Asteroiden 20960 Weratschnig gewürdigt.

Asteroid im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter

Der Asteroid wurde bereits am 26. Oktober 1971 vom tschechischen Astronomen Luboš Kohoutek an der Hamburger Sternwarte entdeckt und trug zunächst das Kürzel 1971 UR. Erst nach jahrzehntelanger exakter Bahnbestimmung werden von der IAU Namen vergeben.

Mit einem Durchmesser von rund 13 Kilometern zählt Weratschnig zu den größeren Objekten im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Für eine Umrundung der Sonne benötigt er rund 5,6 Jahre.

Laut "Salzburg24" studierte Weratschnig Physik in Innsbruck und promovierte im Bereich Astrophysik. Seit 2019 leitet sie gemeinsam mit Helmut Windhager die astronomische Abteilung im "Haus der Natur" und die VEGA-Sternwarte auf dem Haunsberg.

"Ich freue mich sehr, dass ein Asteroid mit meinem Namen jetzt um die Sonne kreist", wird Weratschnig in einer Aussendung zitiert. Auch wenn ein Besuch des Asteroiden unmöglich ist, hofft sie, ihn zumindest aus der Ferne mit dem Teleskop beobachten zu können.

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