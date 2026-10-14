i ESA-Astronautin Sophie Adenot (li.) posiert gemeinsam mit den NASA-Astronauten Jessica Meir und Jack Hathaway bei einer Pressekonferenz zu ihrer bevorstehenden Reise zur internationalen Raumstation ISS. IMAGO/Panama Pictures Sophie Adenot warnt Astronautin: "Wir sind noch nicht bereit für den Mars" Die französische Astronautin Sophie Adenot hält eine bemannte Mars-Mission für derzeit unrealistisch. Technologische Durchbrüche seien nötig. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 07:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die französische Astronautin Sophie Adenot ist nach einer 235-tägigen Mission auf der Internationalen Raumstation (ISS) zurück auf der Erde.

In einer Pressekonferenz der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) in Köln erklärte sie, dass die Menschheit noch nicht bereit für einen Flug zum Mars sei.

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Technologischer Fortschritt fehlt

"Wir sind noch nicht bereit dazu, wir brauchen technologische Durchbrüche", betonte die 44-Jährige. Wie "l'essentiel" berichtet, schilderte Adenot ihre Rückkehr zur Erde: "Direkt nachdem sich die Kapsel geöffnet hatte, war das Erste, was ich sagte: 'Schickt mich zurück ins All' – denn mir war übel wegen des Seegangs, und ich dachte mir: 'Das darf doch nicht wahr sein, da oben ist es besser' (...), aber das Zweite, was ich sagte, war, dass wir noch nicht bereit für eine Reise zum Mars sind."

Mehr als die Hälfte aller Astronauten hätten ähnliche Symptome wie große Schwäche oder Erbrechen nach der Rückkehr aus dem All, erzählte Adenot. Die Beschwerden seien von Person zu Person und von Mission zu Mission unterschiedlich.

Mars-Reise wäre extreme Belastung

Die geschätzte Reisedauer zum Mars beträgt derzeit sechs bis neun Monate – ähnlich lange wie Adenots Aufenthalt auf der ISS, allerdings unter deutlich besseren Bedingungen. Auf der Raumstation konnte sie sich regelmäßig sportlich betätigen und hatte mehr Platz als in einem Mars-Transportraumschiff. "Angesichts der heutigen Technologie – eine Mission von sehr langer Dauer, eine mehrmonatige Reise zum Mars – stellen Sie sich nur das Gemetzel vor."

"Man sieht sich mit körperlichen Einschränkungen und Schwierigkeiten bei der Bewältigung der grundlegendsten Dinge konfrontiert", erklärte sie weiter.

Erst technologische Sprünge wie künstliche Gravitation könnten den Weg zum Mars ebnen. Ein rotierendes Raumschiff, das permanente Schwerkraft erzeugt, sei ein mögliches Szenario. Bis dahin seien aber noch wichtige Meilensteine zu erreichen.