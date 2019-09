ATV macht die Laster dieser Frauen öffentlich

Cindy ist einer der Neuzugänge bei "Trucker Babes Austria", und sie kann Berge versetzen. Zumindest, wenn diese Berge weniger als 115 Tonnen wiegen.

Fans sind begeistert

Auf ihren Job als Schwer-LKW-Fahrerin ist sie mehr als stolz:"Ich mag einfach die Arbeit, weil, wenn ich mich in der Früh nicht frisieren möchte, dann frisiere ich mich nicht. Ich brauche mich nicht schminken, und ich brauche zu keinem lieb sein."Heiß begehrt sind die "Trucker Babes Austria" trotzdem, denn auf dem großen Trucker-Treffen in Wels werden sie von Fans förmlich belagert.Ebenfalls neu an Bord ist die junge Waldviertlerin Julia. Die Busfahrerin steht neuerdings auf Schwertransporte. Die neuen Abenteuer der PS-starken Damen laufen ab heute donnerstags um 20.15 Uhr auf ATV.