ATV-Papa jetzt in neuem Hasselhoff-Video zu sehen

Man kennt ihn aus der ATV-Produktion "Teenager werden Mütter". Jetzt gibt es den Oberösterreicher Michael Bachleitner (29) auch im neuen Musik-Clip von David Hasselhoff zu sehen.

"Bin gar kein großer Hasselhoff-Fan"

Heiratsantrag auf Konzert gemacht

Vor der Kamera zu stehen ist für ihn alles andere als Neuland. Gemeinsam mit seiner Frau Janine (24) ist Michael Bachleitner regelmäßig in der ATV-Produktion "Teenager werden Mütter" zu sehen.Und trotzdem ist für ihn der Auftritt im neuen Clip von David Hasselhoff nochmal etwas ganz besonderes: "Ich war total aufgeregt, als ich von der Produktionsfirma erfahren hab', dass das Video online gegangen ist. Ich war grade in der Arbeit, hab' dann gleich meiner Familie und meinen Freunden Bescheid gegeben", erzählt der 29-Jährige am Telefon.3:18 Minuten dauert das Video zur neuen Single "Open your Eyes" von David Hasselhoff, ganze 11 Mal (ab Minute 2:21) ist der Vöcklamarkter (Bez. Vöcklabruck) darin zu sehen. Also genauer gesagt sieht man einen Ausschnitt seiner Augen, die einem nebst anderen Augen aus einem Fernsehgerät heraus anblicken.Wie kam's eigentlich zu dem prominenten Auftritt? "Der Hoff hat auf Instagram nach Leuten fürs Video gesucht. Man sollte ihm ein kurzes Video zusenden. Die Ausschnitte die man im Musikvideo sieht, sind aus dem Bewerbungsvideo", sagt Bachleitner, der eigentlich "kein großer Hasselhoff Fan ist".Gedreht wurde der Clip daheim in Vöcklamarkt. "Gefilmt hat meine Frau, die ich übrigens zu jedem Hasselhoff Auftritt mitschleppe. Der Hoff taugt ihr so gar nicht, aber mir zu Liebe geht sie trotzdem immer mit", so der Dreifach-Papa.Ok, wir verstehen. Kein Hardcore-Fan also. Aber Hand aufs Herz: faszinierend ist der Hoff trotzdem irgendwie, oder warum geht man dann auf seine Konzerte?"Im Gegensatz zu meiner Frau mag ich seine Songs. Für mich ist er einfach ein lässiger Typ. Ich durfte ihn ja jetzt schon ein paar Mal treffen. Der eigentliche Grund ist aber, dass ich Janine damals bei einem Auftritt von Hoff auf der Bühne in Gmunden einen Hochzeitsantrag gemacht hab. Ich hab da eine emotionale Verbindung zu ihm."Hier ein kurzer Ausschnitt vom Heiratsantrag