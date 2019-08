AUA-Airbus musste wegen Rauch an Bord umkehren

Blick in einen AUA-Airbus. Wegen Rauches an Bord kehrte der Flieger nach Schwechat zurück. Bild: Kein Anbieter/Flickr

Die Maschine war am Weg von Wien nach Tel Aviv. Kurz nach dem Start entschied die Crew, wegen einer Rauchentwicklung an Bord nach Schwechat zurückzukehren.