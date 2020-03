AUA führte "Geisterflug" von Rom nach Wien durch

Die Austrian Airlines musste am Mittwoch einen "Geisterflug" von Rom nach Wien durchführen. Betroffene Passagiere werden nun umgebucht.

Wie "AviationNetOnline" berichtet, war der Austrian-Airlines-Flug OS501 mit rund 70 Passagieren an Bord am Mittwochmorgen von Wien in Richtung Rom gestartet und kurz nach 8.00 Uhr gelandet.Anschließend sollte die von Eurowings Europe betriebene Maschine des Typs Airbus A319 dann wieder zum Flughafen Wien-Schwechat zurückfliegen. Doch daraus wurde nichts, heißt es in dem Bericht weiter.Denn noch am Vormittag ging bei der österreichischen Airline der angekündigte Bescheid der Behörden ein, dass ab sofort keine Passagiere mehr von Italien nach Österreich transportiert werden dürfen.Seit Dienstag gilt in Österreich nämlich ein Landeverbot für Flugzeuge aus Italien. Der Flieger musste also ohne Fluggäste nach Wien abheben."Die betroffenen Passagiere des Rückflugs werden jetzt umgebucht, ein Großteil davon über München und Zürich", erklärte ein AUA-Sprecher gegenüber AviationNetOnline.