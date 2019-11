Auch der Pinguin kommt zur Vienna Comic Con

Die Liste der Stargäste wächst: "Gotham"-Star Robin Lord Taylor besucht die VIECC (23./24. November in Wien).

Die fünfte Ausgabe der Vienna Comic Con naht mit großen Schritten. Am 23. November öffnet die Messe Wien ihre Pforten um Cosplayer, Filmfans, Fantasy-Begeisterte, Sci-Fi-Aficionados und viele mehr willkommen zu heißen.Die ohne schon prominent besetzte Gästeliste (mehr dazu in unserer Bildstrecke, siehe oben) wächst kurz vor Beginn noch weiter an. Robin Lord Taylor gibt sich die Ehre und schaut bei der VIECC 2019 vorbei. Der US-Schauspieler wurde durch die Serie "Gotham" berühmt, in der er als Oswald Cobblepot aka der Pinguin zu sehen war. In kleinen Rollen wirkte er zudem in "The Walking Dead" und John Wick 3" mit.Neben Robin Lord Taylor wurden auch zwei heimische Stars frisch für die Vienna Comic Con bestätigt. Der Grazer Chris Scheuer zeichnet laut eigenen Aussagen seit er denken kann. Für sein großartiges Talent wurde er mit dem begehrten "Max & Moritz-Preis" als bester deutschsprachiger Comic-Künstler sowie dem "Prix de Petit Genie" in Paris ausgezeichnet.Ein Künstler kommt selten allein – dass er und der Tiroler Schriftsteller Matthias Bauer ein Spitzen-Team ergeben bewiesen sie im Kurzgeschichtenband "Reiche Ernte". Sie werden gemeinsam auf der VIECC auftreten und sich bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen lassen.