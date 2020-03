Auch deutscher Grün-Politiker hat Coronavirus

In den vergangenen Tagen machte die Erkrankung des möglichen CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz die Runde. Am Donnerstag wurde auch die Infizierung eines weiteren Politikers bekannt.

Das Coronavirus hat nach Friedrich Merz (CDU) nun einen weiteren deutschen Spitzenpolitiker erwischt. Cem Özdemir (Die Grünen) hat es ebenfalls erwischt. Das gab Özdemir am Donnerstag auf der Kurznachrichtenplattform Twitter bekannt.In einer Videobotschaft sagte er, dass man sich um ihn keine Sorgen machen müsse. Özdemir begab sich schon vor der Bestätigung in freiwillige häusliche Quarantäne. Er mache die Krankheit publik um zu zeigen, dass "sich jeder und jede von uns" mit dem Virus infizieren könne."Und an alle, die gerade so dringend draußen gebraucht werden, die "den Laden", also die Läden, Krankenhäuser, Versorgung, Pflege, Müllabfuhr, Betreuung, Polizei & so vieles mehr am Laufen halten: Danke", richtet er auch eine Botschaft an die vielen unentbehrlichen Kräfte der aktuellen Corona-Krise.Özdemir war bis 2018 Bundesparteivorsitzender der Grünen in Deutschland. Aktuell ist er "nur noch" Mitglied des deutschen Bundestages.