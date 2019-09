Auch Google startet Spiele-Abo

Apple hat's mit Arcade vorgemacht: Bereits in den nächsten Tagen geht vorerst in den USA auch Google mit einem im Play Store angesiedelten Abo-Dienst online. Andere Länder sollen folgen.

Um 4,99 $ im Monat (in Europa werden's wohl wie bei Apple 4,99 € sein) können Nutzer von Android-Geräten beginnend noch in dieser Woche unbegrenzt und völlig hemmungslos Games aus dem Play Store runterladen.Anders als beim Mitbewerber umfasst der "Play Pass" getaufte Dienst auch Apps. Unterm Strich sollen zum Start mehr als 350 Anwenderprogramme und Spiele angeboten werden. Dabei handelt es sich laut Google um ausgesuchte, hochwertige Produkte – allerdings um keine Exklusiv-Titel. Die gesamte Palette ist frei von Werbung und den vor allem bei Eltern verhassten In-App-Käufen.Abrufbar ist Google Play Pass über einen eigenen Tab in der Play Store App. Jeder User kann zudem sein Abo mit bis zu fünf weiteren Familienmitgliedern teilen. Der Dienst ist vorerst nur in den USA verfügbar. Weitere Märkte sollen in Kürze folgen.