Auch Neckermann Reisen und Öger Tours sind pleite

Thomas Cook, der älteste und zweitgrößte Reiseveranstalter der Welt, ist insolvent. Der britische Konzern hat in der Nacht auf Montag seinen Betrieb komplett eingestellt. 600.000 Touristen sind damit weltweit gestrandet.Neben dem Mutterkonzern sind mit der Insolvenz auch die Tochterunternehmen in die Pleite geschlittert. Betroffen sind unter anderem die. Diese erklärte zunächst, dass die aktuellen Flüge vorerst weiter stattfinden.Am Montagvormittag teilte das Unternehmen allerdings mit, dass man aus rechtlichen Gründen Urlauber, die mit Thomas-Cook-Veranstaltern gebucht haben, nicht mehr an ihr Reiseziel bringen dürfe. "Wir dürfen Sie daher für Ihren Flug nicht annehmen, was uns außerordentlich leid tut", teilte Condor am Montag mit. Den weiteren Flugbetrieb hält der Ferienflieger aber aufrecht.Auch die deutschen Reiseveranstalterundsowie das auf Reisen in die Türkei und den Nahen Osten spezialisierte Unternehmensind von der Insolvenz betroffen.Die Websites aller dieser Reiseveranstalter zeigen inzwischen nur mehr die Thomas-Cook-Website mit der Benachrichtigung über die Insolvenz.Österreichische Kunden dieser Reiseveranstalter müssen ihre Ansprüche innerhalb der kommenden acht Wochen