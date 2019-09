Thomas-Cook-Pleite: Das sollen Kunden jetzt tun

Der älteste Reiseveranstalter der Welt ist pleite. Hunderttausende Touristen sind weltweit gestrandet. Als Kunde hat man aber Rechte, die man in Anspruch nehmen kann.

1. Gebuchte Reisen nicht mehr antreten

2. Anrecht auf Heimbringung

3. Kontakt zum Abwickler

4. Außenamt kontaktieren

Weltweit sitzen nach der Pleite des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook 600.000 Touristen fest. Auch Zehntausende Österreicher sollen betroffen sein.Wer sich auf einer bei Thomas Cook gebuchten Reise befindet oder eine gebucht hat, kann Ansprüche stellen, wie Peter Kolba vom Verbraucherschutzverein erklärt.Auch die deutsche Cook-Tochter stellte nach eigenen Angaben auf Notgeschäftsführung um. Reisen am 23. und 24. September könnten nicht gewährleistet werden. Wer eine Reise gebucht hat,Bei(z.B. Flug und Hotel gemeinsam gebucht) bzw. beihat man Anspruch darauf, ohne Kosten sicher wieder in die Heimat zurückbefördert zu werden.Falls Hoteliers einen wie dies einigen Thomas-Cook-Kunden in Tunesien bereits passiert ist – so hat man Anspruch darauf, diese Zahlungen von Versicherer refundiert zu bekommen.Thomas Cook hat in Österreich eine Zweigniederlassung, die auch gemäß der Resebürosicherungsverordnung gegen Insolvenz abgesichert ist.Sollte es zu Problemen kommen, kann man sich an den Abwickler wenden: Am besten telefonisch unterDie Postadresse des Abwicklers lautet:AWP P&C S.A.Pottendorfer Strasse 23-251120 WienÄußerst wichtig: Man muss seine Ansprüchebeim Abwickler anmelden.Wer im Ausland festsitzt sollte in jedem Fall das Außenamt kontaktieren.Für allgemeine konsularische Anfragen: +43-1-90115-3775Für Notfälle im Ausland: +43-1-90115-4411