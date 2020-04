Auch nö. Regierung wird ein Monatsgehalt spenden

Die Mitglieder der nö. Landesregierung werden ebenfalls ein Monats-Nettogehalt spenden. Die VP spricht in einer Aussendung jedoch nur von SP und VP.

Die Regierungsmitglieder der VP und der SP der Niederösterreichischen Landesregierung werden je ein Netto-Monatsgehalt für einen wohltätigen Zweck spenden. Die Spenden der ÖVP-Regierungsmitglieder werden dabei Schülern besonders bedürftiger Familien zu Gute kommen.Konkret zur Ausstattung mit Laptops - „um den Kindern gerade jetzt beim Home-Schooling, aber auch danach das Lernen und die Mitarbeit am Unterricht zu erleichtern", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP).Die Landeschefin weiter: "Der Kampf gegen das Corona-Virus verlangt ausnahmslos allen von uns unglaublich viel ab - gerade auch unseren Kleinsten. Wir sind alle gefordert, als Gesellschaft und als Gemeinschaft. Und unser bisheriger gemeinsamer Weg war dabei geprägt von Vertrauen und Zusammenhalt. Umso mehr danke ich allen Mitgliedern der Niederösterreichischen Landesregierung für das professionelle Management und die reibungslose Zusammenarbeit in dieser Krise und ihre Spende, mit der sie einen zusätzlichen Beitrag zum Miteinander in Niederösterreich leisten."Bereits am Montag hatten Kanzler und Co. angekündigt, einen Solidaritätsbeitrag zu leisten ( "Heute" berichtete ).Die Rolle der anderen Parteien (FP, Grüne, Neos) ist noch unklar. Wobei anzumerken ist: Die einzige Regierungspartei dieser drei Fraktionen ist die FP. Landesrat Gottfried Waldhäusl soll bereits im Vorfeld viel gespendet haben.