Auch ÖVP stimmte für Landeschef Doskozil

Bei der konstituierenden Sitzung des Burgenländischen Landtages wurden Hans Peter Doskozil (SPÖ) auch mit den Stimmen der ÖVP gewählt.

Hans Peter Doskozil wurde am Montag beinahe einstimmig zum burgenländischen Landeshauptmann gewählt. Er und die SPÖ-Regierungsmitglieder wurden am Montag nicht nur mit den Stimmen der eigenen Mandatare gewählt, sondern auch mit den Stimmen der FPÖ, der Grünen und der ÖVP.Nötig hätte die SPÖ diese Stimmen nicht gehabt. Nach den Zuwächsen bei der Landtagswahl haben die Sozialdemokraten die absolute Mehrheit im Landtag.Seine Rede begann Doskozil mit Dankesworten vor allem in Richtung der anderen Parteien: "Ich darf mich ganz besonders bedanken, dass die Wahl der Landeregierung mit einer derartigen Zustimmung stattfinden konnte." Er sehe dies als Zeichen für eine Zusammenarbeit "im Sinne eines gelebten, belebten, aber eines fairen und gemeinsamen Parlamentarismus".Doskozil nahm auch zur umstrittenen und heftig kritisierten Bestellung seiner Lebensgefährtin Julia Jurtschkas in sein Büro Stellung. Nach lauter Kritik hat diese inzwischen angekündigt, die Stelle nicht annehmen zu wollen.Doskozil selbst sprach von einem Fehler: "Ich stehe nicht an, auch an dieser Stelle zu sagen, dass es jetzt im Nachhinein betrachtet, mit Sicherheit ein politischer Fehler war diese Entscheidung so zu treffen. Ich persönlich habe diese Entscheidung historisch getroffen, ich persönlich bin hier einem Denkfehler aufgesessen." Dieser Fehler sei ausschließlich ihm passiert.