Auch Warren gibt Rennen um Kandidatur auf

Die US-Senatorin Elizabeth Warren schmeißt das Handtuch. Sie zeiht sich aus dem Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur zurück.

Die US-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten Elizabeth Warren hat sich aus dem Wahlkampf für die US-Präsidentschaft zurückgezogen. Dies berichten verschiedene US-Medien.Grund für den Rückzug waren die enttäuschenden Ergebnisse am "Super Tuesday". Seit dem ersten Wahlgang in Iowa, als sie den dritten Platz belegte, fiel sie immer weiter zurück. In South Carolina landete sie gar auf dem fünften Platz.Die 70-Jährige zählt zum linken Parteiflügel – wie Senator Bernie Sanders, der neben dem moderaten Ex-Vizepräsidenten Joe Biden einer der beiden Favoriten auf die Kandidatur ist.Anders als die früheren Kandidaten Buttigieg, Klobuchar und Bloomberg, die sich alle hinter Joe Biden stellten, hat Warren noch nicht bekannt gegeben, welchen der beiden Favoriten sie unterstützen wird.