Audi-Besitzer sucht nach Fahrerflucht Zeugen

In St. Pölten rammte ein Unbekannter am Dienstag einen Audi, machte sich aus dem Staub. Der Besitzer sucht jetzt Zeugen.

Wer war am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr beim Lidl auf der Mariazellerstraße in St. Pölten einkaufen und hat am Parkplatz einen Unfall mit Fahrerflucht beobachtet?Als ein Audi-Besitzer nach dem Einkaufen zurück zu seinem Auto kam, musste er feststellen, dass jemand seinen Wagen gerammt hatte. Am Audi A6 entstand beträchtlicher Schaden, der Verursacher machte sich aus dem Staub.Der Besitzer erstattete Anzeige, hofft nun auf weitere Zeugen, um nicht auf dem Schaden sitzen bleiben zu müssen. Beim Fahrzeug des Verursachers könnte es sich um einen dunklen VW Passat handeln. Zeugen werden gebeten, sich an die St. Pöltner Polizei zu wenden.