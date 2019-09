Audi-Fahrer mit Anhänger verparkte drei Parkplätze

Ärgerliches Ereignis: Ein junger Mann verstellte in Bruck an der Leitha gleich drei Abstellplätze mit seinem Audi und dem dazugehörigen Anhänger.

Rücksichtslose Falschparker werden immer häufiger gesichtet. So auch am Samstag, als ""-Leserin Claudia einen jungen Mann mit Baseball-Kappe dabei beobachten konnte, wie er seinen Audi inklusive Anhänger gleich über drei Abstellplätze am Ecoplus Parkplatz in Bruck an der Leitha geparkt hat.Auffallend war dabei auch der Aufkleber mit der Aufschrift "Randgruppe" auf dem Anhänger. Welche Interpretationen da zulässig sind, überlassen wir ganz der Fantasie.