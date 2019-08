Auf diesen Strecken stehst du ab sofort im Stau

Am Freitag startet eines der heftigsten Reise-Wochenenden rund um Österreich. "Heute.at" zeigt die Staufallen am Freitag, Samstag und Sonntag.

Stau bis in den Pannenstreifen

Zwei musikalische Höhepunkte sorgen nicht nur für ein ausverkauftes Festival-Gelände und Ernst-Happel-Stadion,sondern laut Arbö auch für Staus in Wien und rund um Sankt Pölten. Tausende Fans reisen am Freitag zum "FM4 Frequency Festival" nach Sankt Pölten. Auf der Mariazeller Straße (B20) und vor der Autobahnanschlussstelle Sankt Pölten-Süd auf der Westautobahn (A1) sind lange Staus vorprogrammiert.Am Freitag gastiert "Metallica" in Wien und lockt rund 56.000 Besucher ins Ernst-Happel-Stadion. Bei Konzerten dieser Größenordnung bleiben Staus und lange Verzögerungen erfahrungsgemäß nicht aus. Besonders betroffen sind die Engerthstrasse, der Handelskai, die Meiereistraße und die Südosttangente (A23), vor den Ausfahrten Handelskai und am Knoten Prater. Neben den Staus werden auch die Parkplatznot und die Straßensperre rund um das Ernst-Happel-Stadion das Leben der Autofahrer schwer machen.Erneut startet eine Rückreisewelle auf den Transitrouten im Westen und in den Nachbarländern sowie an den Grenzen. Gründe dafür sind laut das Sommerferien-Ende in den deutschen Bundesländern Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, sowie Teilen der Niederlande. Der Samstag als Hauptreise- und –stautag bleibt den Autofahrern auch diesmal erhalten. Aber auch am Sonntag ab den frühen Nachmittagsstunden wird streckenweise und zeitweise viel Geduld gefragt sein.In Österreich wird es die längsten Verzögerungen vermutlich auf der Brennerautobahn (A13) vor den Baustellenbereichen auf der Europabrücke, bei Nösslach, zwischen Matrei und Schönberg sowie im Großraum Innsbruck geben. Außerdem Staupunkte: Fernpaßstrecke (B179) im gesamten Verlauf mit Blockabfertigungen für dem Lermoosertunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen, Inntalautobahn (A12) vor dem Gegenverkehrsbereich bei Vomp und den Baustellenbereichen und der Autobahngrenze bei Kufstein und Innsbruck, Tauernautobahn (A10) in und vor den Baustellenbereichen zwischen Zederhaus und Lammertal sowie zwischen Hallein und Salzburg sowie Westautobahn (A1), vor der Autobahngrenze WalserbergAutofahrer, die auf der Brenner- und Inntalautobahn in Tirol unterwegs sind, sollten die Fahrverbote auf den Landesstraßen in den Bezirken Innsbruck, Innsbruck-Land, Kufstein und Reutte beachten. Auf der Tauernautobahn (A10) sind die Autobahnausfahrten zwischen Puch und Sankt Michael an Samstagen von 6 bis 20 Uhr gesperrt.Im benachbarten Ausland haben sich die Autobahngrenzen zwischen Kroatien und Slowenien bei Dragonja/Kastel, Secovlje/Plovanija und Gruškovje/Gornji Macelj als Nadelöhre in beiden Richtungen erwiesen. "Die längste Wartezeit erwarten wir aber vor dem Karawankentunnel auf der slowenischen A2 in Richtung Österreich. Bis zu 3 Stunden, wie am letzten Wochenende, sind nicht unrealistisch", so Arbö-Verkehrsexperte Thomas Haider. (rfi)