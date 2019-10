Sommer am Wochenende, ab Montag wird es frostig

Die spätsommerlichen Temperaturen halten auch am Wochenende an. Erst am Montag folgt der Kälteeinbruch.

Ab kommenden Montag wird es kalt in Österreich. Zuvor steht aber noch ein warmes und sonniges Wochenende bevor. Hier die Prognose im Detail:Am Samstag, dem Nationalfeiertag, machen Nebel und Hochnebel meist rasch der Sonne Platz. Etwas länger kann sich das trübe Grau nur stellenweise in Oberösterreich sowie im Wald- und Weinviertel halten. Ansonsten zeigen sich kaum Wolken am Himmel. Bei mäßigem Südostwind bleibt es mit 16 bis 23 Grad für Ende Oktober ausgesprochen mild.Auch der Sonntag wird nochmal sonnig. In der Früh und am Vormittag halten sich in Teilen der Niederungen aber noch stellenweise Nebel- oder Hochnebelfelder. Im Osten gehen sich bis zu 21 Grad aus. Gegen Abend kündigt ein aufziehender Wolkenschirm von Nordwesten her einen bevorstehenden Wetterwechsel an, der ab Montag Abkühlung bringt.Am Montag bringt eine Kaltfront von Norden bzw. Nordwesten her dichte Wolken und Regen. Die Sonne zeigt sich kaum. Im Süden und Südosten des Landes sollte es weitgehend trocken bleiben. Der Wind weht schwach. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad.