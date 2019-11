Aufgepasst! Wir verlosen 10 heimische Christbäume

Weihnachten, das ist die geruhsame Zeit für Familie und Kinder, Geschenke, Brauchtum und Tradition. Dazu gehört seit 200 Jahren der Christbaum. Wir verlosen 10 Bäume.

Achten Sie auf die Schleife!



In OÖ kommen etwa 80 bis 85 Prozent der gekauften oder geschenkten Bäume aus heimischem Anbau. Letztes Jahr wurden in OÖ von den heimischen Christbaumbauern wieder etwa 400.000 Christbäume verkauft. 46 Prozent der Oberösterreicher schätzen die Erkennbarkeit heimischer Bäume unter anderem durch die Schleife der OÖ Christbaumbauern. Weitere Infos unter www.weihnachtsbaum.at.



Der Christbaum hat in Österreich seit mehr als 200 Jahren Tradition. In mehr als drei Viertel aller Haushalte wird ein Christbaum aufgestellt und geschmückt.Die heimischen Christbaumbauern tragen jedes Jahr mit ihren frisch geschnittenen Christbäumen, die einen ganz besonderen Duft verströmen, wesentlich zum Gelingen des Festes bei.Die österreichischen Christbaumbauern werden mit etwa 2,5 Millionen Stück wieder fast 90 Prozent des Bedarfs an Weihnachtsbäumen in Österreich decken. Obwohl es genug Bäume in sehr guter Qualität gibt, könnten große Bäume aufgrund ihrer steigenden Beliebtheit knapp werden.Der offizielle Verkaufsbeginn bei den Christbaumbauern am Hof ist üblicherweise Anfang Dezember, während im Linzer Stadtgebiet der Verkauf am 9. Dezember losgeht.„Wer seinen Christbaum in Ruhe aussuchen möchte, ist gut beraten, möglichst früh zum Christbaumbauern seines Vertrauens zu gehen", so Ignaz Hofer, Obmann der oö. Christbaumbauern.Hofer: „Wir Bauern wollen die Preise für unsere Christbäume auch heuer wieder stabil halten. Es zahlt sich also aus, auf die Herkunft der Christbäume zu achten! Die Bäume von uns Bauern erkennen Konsumenten an der Herkunftsschleife."Die Botschaft kommt offenbar an – für mehr als 90 Prozent der Oberösterreicher ist die Herkunft des Christbaums wichtig.und die oö. Christbaumbauern verlosen 10 Qualitäts-Bäume.So einfach können Sie gewinnen: Einfach Fan unserer Facebook -Seite werden, Beitrag liken und kommentieren, warum gerade du den Baum gewinnen solltest oder wie er geschmückt wird.Die Gewinner werden per Privatnachricht verständigt!Also: Postfach checken nicht vergessen!Ausgelost wird per Zufallsprinzip. Achtung! Aus organisatorischen Gründen ist der Gewinn nicht übertragbar.