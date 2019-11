Augen auf: Die Jagd auf Rabatte geht los

Mit Rabatten von bis zu 80 Prozent stimmt der Handel ab sofort Christkindln auf die Superschnäppchentage Black Friday (29.11.) und Cyber Monday (2.12.) ein. Wer mitmacht – ein kleiner Überblick.

Tolle Deals

Günstige Möbel

Der Online-Händler startet heute die "Black Friday Woche" mit bis zu 50 Prozent Nachlass. Billiger gibt's etwa Spielzeug, Haushaltsbedarf und Amazon-Geräte.Der Technikspezialist gibt während der "Black Week" (25.11. bis 2.12.) bis zu 70 Prozent Rabatt.Im Web und in den Filialen locken ab sofort Rabatte etwa auf Home-Entertainment und Gadgets wie Drohnen und VR-Brillen. Höhepunkt: das "Black Weekend" von 29.11. bis 2.12.Beim Sporthändler beginnt die schwarze Woche ebenfalls am Montag mit wechselnden Deals. Am Black Friday selbst winken –20 Prozent auf alles, on- und offline.Beim Möbelriesen gibt's während der "Black Shopping Week" (24.11. bis 1.12.) die Mehrwertsteuer geschenkt (–16,67 Prozent) bzw. bis –80 Prozent auf Einzelstücke.Bei Leiner ("Black Week") und Kika ("Jubelrabatt") sind viele Möbel bis 26. November um 33 Prozent günstiger zu haben.Ab 28. November lädt der Diskonter zum "Black Thursday"-Shopping. Die Deals umfassen iPhone 7, TV & Notebook bis hin zu Waschmaschine und Saugroboter; solange der Vorrat reicht.