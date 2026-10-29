i Michelle Hunziker ist die Mutter von Aurora Ramazzotti. IMAGO/SGPItalia Hunziker-Tochter packt aus Aurora Ramazzotti enthüllt: In Therapie, seit sie 7 ist Die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti spricht offen über ihre lebenslange psychologische Betreuung und extreme Eifersucht. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 15:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aurora Ramazzotti (29) war noch ein Kind, als die Ehe ihrer berühmten Eltern Michelle Hunziker (49) und Eros Ramazzotti (63) vor den Augen der Welt zerbrach. Eine schmerzhafte Erfahrung, die sie nur mit psychologischer Hilfe verarbeiten konnte.

"Ich bin in Therapie, seit ich 7 bin", verriet die Influencerin jetzt dem italienischen Magazin "Oggi". Die Therapie habe sowohl ihren Eltern als auch ihr selbst ein Werkzeug an die Hand gegeben, um besser mit der Situation umzugehen.

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Wie die Bild berichtet, suchte Aurora aber nicht nur als Kind Unterstützung. Auch später gab es Phasen, in denen sie eine Therapie brauchte. Offen spricht sie dabei über ihre Schwierigkeiten in der Beziehung zu ihrem Mann Goffredo Cerza (30). Denn ihre Eifersucht hatte zeitweise ein Ausmaß angenommen, das sie "völlig aufzehrte".

Eifersucht hätte fast ihre Beziehung zerstört

"Ich konnte sie einfach nicht mehr kontrollieren", gesteht Aurora. Hätte sie mit einer Therapie nicht an ihren Unsicherheiten gearbeitet, hätte sie womöglich "den Menschen verloren, den ich liebte und den ich später geheiratet habe".

Inzwischen sind Aurora und Goffredo Eltern des kleinen Cesare (3). Doch auch die Mutterschaft habe neue Seiten in ihr zum Vorschein gebracht. "Vor Kurzem habe ich wieder mit einer Therapie begonnen", erzählt sie. Durch das Muttersein seien Dinge zum Vorschein gekommen, "von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe".

Dankbar für Zusammenhalt trotz Trennung

Aktuell stellt sich Aurora dem Publikum bei "Ballando con le Stelle", dem italienischen "Let's Dance". Ihre jahrelange Therapie helfe ihr auch dabei, öffentliche Kritik auszuhalten.

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Trotz der Trennung ihrer Eltern blickt Aurora heute mit großer Dankbarkeit auf ihre Familie. "Ich muss meinen Eltern danken", sagt sie. Die beiden hätten ihr trotz Trennung als Paar gezeigt, was Zusammenhalt und Familie bedeuten - "auch wenn es keine traditionelle Familie ist".