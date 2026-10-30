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Aurora Ramazzotti
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"Bin bereit"

Ramazzotti-Tochter beichtet: Seit 7 in Therapie

Die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti spricht erstmals offen darüber, dass sie schon als Kind in Therapie ging.
Von Heute Entertainment
30.10.2026, 08:17
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Aurora Ramazzotti (29) überrascht mit einem emotionalen Geständnis. In der italienischen Tanzshow "Ballando con le Stelle" spricht die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti offen darüber, dass sie bereits mit sieben Jahren ihre erste Therapie begann.

Der Grund: Die Trennung ihrer Eltern prägte sie früh. Das Promi-Paar hatte sich 2002 getrennt, die Scheidung wurde 2009 vollzogen.

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Wie bunte.de berichtet, ist der Auslöser für ihre offenen Worte eine Rückmeldung der Jury. Diese wünscht sich, dass Ramazzotti auf der Tanzfläche spontaner auftritt. Sie reagiert entspannt: "Wenn das die Kritik ist, die ich einstecken muss, dann nur zu. Ich habe so viel Therapie gemacht, dass ich bereit bin."

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Eifersucht wurde zum Problem

Auch über ihre Probleme mit Eifersucht spricht die 29-Jährige offen. "Ich war an einem Punkt angekommen, an dem mich die Eifersucht regelrecht aufgefressen hat. Ich konnte sie nicht kontrollieren. Sie war außerhalb meines Körpers", gesteht sie.

Zum Abschluss wendet sie sich erneut direkt an die Jury: "Wenn sie mich authentischer sehen wollen, müssen sie wissen, dass zu mir auch eine analytischere, schwerere Seite gehört."

red, 30.10.2026, 08:17
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