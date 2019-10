Aus "goldenem Weg" in Tulln wurde Schandfleck

Als Blickfang und Besuchermagnet gedacht, ging beim Bau des "goldenen Weges" ins Stadtzentrum vieles schief. Die Stadt will sich an den Baufirmen schadlos halten.

Über 100.000 Radfahrer pro Jahr auf dem Donauradweg entlang der Stadtgemeinde Tulln – vermehrt sollten diese Ausflügler mit einem "goldenen Weg" (ein sandfarbener oder goldgelber Farbgripbelag) hin in Richtung Stadtzentrum gelockt werden und in der Stadt auch die Wirtschaft ankurbeln. Der Verbindungsweg zwischen Donaulände und dem Tullner Stadtzentrum sollte mit dem vergoldeten Klosterweg eine neue Attraktion darstellen.Doch bei der Umsetzung lief einiges schief. Kritik kommt nun von FPÖ-Bezirksobmann Andreas Bors: „Schon im Jahr 2017 haben wir diese Schnapsidee der ÖVP kritisiert. Dennoch hat die ÖVP dieses teure Projekt gegen die Stimmen von FPÖ, TOP, Neos und Grüne durch den Gemeinderat gewunken."Nur ein Jahr nach Fertigstellung weise der „vergoldete" Klosterweg bereits mehrere Mängel auf. „Es mussten schon mehrere Verbesserungsarbeiten durchgeführt werden. Weiters ist nicht mehr zu erkennen, dass dieser Weg Gold sein sollte. Eine herkömmliche Asphaltbandlösung wäre von Anfang an die beste Lösung gewesen. Damit hätte man sich die teuren Extrakosten gespart und hätte das Geld lieber in eine der vielen kaputten Straßen in Tulln fließen lassen können. Der ,Goldene Weg' kann somit abschließend nur als Steuergeldverschwendung und Flop abgetan werden", schüttelt Bors den Kopf.Als Kosten waren – "Heute" berichtete über das Projekt im Oktober 2017 – vor zwei Jahren rund 280.000 Euro im Raum gestanden. Peter Höckner von der VP verteidigte damals das Projekt: "Bei den 280.000 Euro sind nicht nur die Farbe, sondern auch die Bepflanzung und die Gestaltung für die nächsten 40 Jahre beinhaltet."Heute muss auch er eingestehen: "Es ist nicht schön, das ist klar. Aber es wird repariert." Es habe Fehler bei der Verarbeitung gegeben, die Sache liege nun bei Gericht. "Die Stadtgemeinde hat den Fall bei den beteiligten Firmen eingeklagt. Es geht nun darum, welche Firma das Ganze reparieren muss." In der Causa gehe es um mehrere Zehntausend Euro.