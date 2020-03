Ausgangssperre sorgt für Menschenmassen in Delhi

Die Corona-Ausgangssperre in Indien hat teilweise den gegenteiligen Effekt. Hunderttausende sind auf den Straßen... um die Städte zu verlassen.

Auch Indien hat inzwischen Ausgangssperren gegen die Verbreitung des Coronavirus implementiert. Doch wie ein Video auf Twitter zeigt, hat dies zum Teil den genau gegenteiligen Effekt.Der deutsche ARD-Korrespondent Peter Gerhardt postete ein Video, das Hunderttausende Menschen in riesigen Ansammlungen zeigt. Es handelt sich um arme Tagelöhner, die die Bahnhöfe stürmen, um zu ihren Familien in die Dörfer zu reisen, erklärt der Journalist.Durch die Ausgangssperre und die Betriebsschließungen gibt es keine Arbeit mehr für sie. Da das Leben in der Stadt zu teuer ist, fahren sie zu ihren Familien in die Provinzen. Damit erhöht sich nun jedoch wahrscheinlich sprunghaft die Weiterverbreitung des Coronavirus in die armen ländlichen nordindischen Provinzen.