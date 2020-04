"Shortynale" stellt täglich gratis Kurzfilm online

Mit Kurzfilmen kann man sich die Zeit zu Hause ausgezeichnet verkürzen. Deshalb stellt das Team des Klosterneuburger Kurzfilmfestivals "Shortynale" jeden Tag einen Kurzfilm online.

"Onea day keeps the doctor away", oder so ähnlich: Das Team des Kurzfilmfestivals Shortynale in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) will helfen, die Quarantäne-Zeit erträglicher zu gestalten und veröffentlicht auf der Homepage und auf Facebook jeden Tag einen Kurzfilm, den man kostenlos ansehen kann und bringt so jeden Tag Abwechslung ins Quarantäne-Wohnzimmer."Die Shortynale Klosterneuburg programmiert jeden Abend einen Kurzfilm, der eure vier Wände zum ganz eigenen Quarantäne-Filmfestival macht" heißt es von den Veranstaltern. Das soll aber kein Ersatz für das Festival sein. Dieses ist eine Initiative der Stadtgemeinde Klosterneuburg, und ist auch heuer für den August geplant. Es soll von 11. bis 18. August in der Babenbergerhalle am Rathausplatz und dem Stollkeller über die Bühne gehen.Noch hofft man, dass sich die Lage bis dahin verbessert und das Festival wie geplant stattfinden kann. Es wäre inzwischen bereits das 12. Shortynale Festival in Folge und auch dieses Jahr würden die gezeigten Filme und Veranstaltungen rundherum kostenlos zu besuchen sein.