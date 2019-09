Ausländische Fachkräfte finden uns unfreundlich

Werden wir nur missverstanden – oder haben wir's wirklich nicht so mit Nettigkeiten?

Schlechte Platzierung

Fakt ist: Laut Umfrage des Expat-Netzwerks Internations werden nur in drei von 64 untersuchten Ländern die Menschen als noch unfreundlicher empfunden als in Österreich – nämlich in Dänemark, Kuwait, Tschechien.Unter anderem ist es fast unmöglich, hier Freunde zu finden. Top bewertet werden hingegen Gesundheitssystem (Platz 2), Kosten von Kinderbetreuung und Schulen (6), Wirtschaftslage und Jobsicherheit (7) sowie Sicherheit allgemein (16).In der Gesamtwertung reicht das nur für Platz 37 (2018: 24). Sieger: Taiwan. (red)