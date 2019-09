Frau beim Eiersammeln von Hahn getötet

In Australien ist eine 76-jährige Farmerin beim Eiersammeln von einem Hahn angegriffen und verletzt worden. Wenig später erlag die Frau ihren Verletzungen.

Schrecklicher Vorfall auf einer Farm in Australien! Eine 76-Jährige wollte in einem Hühnerstall gerade Eier sammeln, als sie plötzlich von einem Hahn attackiert wurde.



Dabei verletzte das Tier die 76-Jährige mit seinem Schnabel am linken Bein. Die starke Blutung führte daraufhin zu einem Kreislaufzusammenbruch und schließlich zum Tod der Dame.



Medienberichten zufolge, soll die ältere Frau unter Krampfadern gelitten haben. Und genau an einer der Adern wurde die Farmerin von dem Tier verletzt.



"Dieser Fall zeigt uns, wie verletzlich ältere Menschen sind", erklärt Pathologe Roger Byard von der Universität Adelaide gegenüber "ABC".



Krampfadern



Bei Krampfadern handelt es sich um erweiterte Venen, die häufig in den Beinen auftreten. Verletzungen an diesen Venen führen oft zu sehr starken Blutungen. (wil)