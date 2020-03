Austria-Coach: "Wir haben nicht mehr verdient!"

Mit dem 1:1 bei Sturm ist es amtlich: Die Austria verpasst die Meistergruppe, muss stattdessen im Abstiegs-Playoff um den Klassenerhalt kämpfen. Das hatte Trainer Christian Ilzer zu sagen.

Die Austria wird die Saison 2019/2020 im besten Fall auf Platz sieben in der Tabelle abschließen – und damit das schlechteste Resultat seit Einführung der Bundesliga erreichen."Natürlich sind wir enttäuscht", erklärte Trainer Christian Ilzer nach dem entscheidenden 1:1 bei Sturm Graz . "Aber die Tabelle lügt nicht. Wir haben nicht mehr verdient." Der gebürtige Steirer hielt weiters fest: "Wir haben uns im Laufe der Saison gesteigert, aber zu viele Unentschieden geholt."Wie geht es jetzt in der Qualifikationsgruppe weiter? "Wir haben uns im Kopf ja bereits darauf einstellen können", verriet der 42-Jährige. "Wir müssen so schnell wie möglich von hinten wegkommen und alles für Platz sechs tun. Dann könnten wir ja noch auf einen Bekannten aus der Meistergruppe treffen."Heißt: Auch wenn die Austria eine historisch schlechte Saison hinlegt, den Traum von einem Europacup-Platz (den sich der Erste aus der Qualigruppe gegen den Letzten der Meistergruppe ausspielt, Anm.) hat man in Wien-Favoriten aber noch nicht begraben.