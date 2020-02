Austro-iPhone-Kabel von IOMI im Praxistest

Der österreichische Telekommunikationskonzern Emporia bietet mit der Marke IOMI Handy-Zubehör. Nun ist ein neues Datenkabel da.

Mit seinen vor allem für ältere Menschen produzierten Smartphones hat sich das heimische Unternehmen Emporia weltweit einen Namen gemacht. Seit Ende 2018 vertreibt Emporia unter der Marke IOMI aber auch Smartphone-Zubehör, das mit schickem Design und praktischen Funktionen auch auf Jüngere zugeschnitten ist. Gab es anfangs Handyhüllen und Schutzfolien, wurde das Angebot nun erweitert.So ist im Verkauf auch ein Datenkabel zu finden, das es in den Varianten Lightning (für iPhone, iPad und iPod), Mikro-USB und USB-TYpe-C gibt. Der Preis von rund 25 Euro (Lightning) beziehungsweise rund 18 Euro überrascht, denn schon Standard-Kabel von Drittanbietern sind meist etwas teurer. Doch die neuen Datenkabel von IOMI verstecken einige praktische Funktionen, die andere Zubehörhersteller vermissen lassen. Getestet haben wir die Lightning-Variante des IOMI-Kabels.Augenschneinlichstes Feature des Kabels ist der 90-Grad-Stecker, über den kaum ein anderes Kabel verfügt. Er bietet gleich zwei Vorteile: Einerseits ist der Steckerteil des Kabels so solider und besser gegen Bruch geschützt, andererseits kann das Smartphone mit angeschlossenem Kabel leichter quer in den Händen gehalten werden, ohne den Findern in die Quere zu kommen – beim Zocken mit dem Handy ein riesiger Vorteil.Dass das Kabel kein "Plastik-Billigzeug" ist, zeigt auch die offizielle Zertifizierung des Lightning-Modells durch Apple. Für noch mehr Stabilität des rund einen Meter langen Kabels sorgt, dass der Kabelmantel aus Aluminium mit einer verstärkten Nylonhülle besteht, der Steckerteil ist aus einer Aluminium-Legierung.Das Knick-geschützte Kabel zeigt sich dabei nicht nur optisch schick in Beige, Schwarz, Olive oder Rosé, es verheddert sich auch nicht, wenn es einfach in den Rücksack geworfen oder mit anderen Kabeln auf ein Knäuel gelegt wird. Bei der Geschwindigkeit muss der Nutzer des IOMI-Kabels, wie der Test zeigt, keinerlei Einbußen zu einem originalen Apple-Datenkabel (allerdings ohne Knickschutz) hinnehmen.Es funktioniert einwandfrei mit den Apple-Power-Adaptern, kostet gleich viel wie ein originales 1-Meter-Apple-Kabel und bietet auch dieselbe Übertragungsrate von bis zu 480 Mbit pro Sekunde. Fazit: Wer ein neues oder zusätzliches Datenkabel für iPhone und Co. sucht, findet im IOMI-Datenkabel ein Produkt mit gleicher Leistung und gleichem Preis, das allerdings schicker aussieht und besser schützt als das Original.