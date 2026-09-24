i Julian Krenn (22) spielt in der RTl-Serie "GZSZ" Teenager Benni. RTL/Pit Faul Neuzugang Austro-Star: So lief sein erster Tag bei "GZSZ" Der 22-jährige Julian Krenn spielt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (RTL, 19:40 Uhr) mit. Sein erster Drehtag war aufregend – aber erfolgreich. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 16:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schauspieler Julian Krenn ist der neueste Zugang bei Deutschlands beliebtester Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Der 22-Jährige spielt die Rolle des 16-jährigen Benni Neustädter, der als Sohn von John Bachmann (Felix von Jascheroff) auf dem Kiez einzieht.

"Ich bin noch ein bisschen aufgeregt", gab der Neuzugang bei seinen ersten Dreharbeiten zu. Doch zum Glück "lief es sehr gut, ich hatte viel Spaß". Kollege von Jascheroff unterstützte ihn am Set.

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Hollywood-Erfahrung

Krenns Serienfigur Benni soll den Kiez mit seiner Lockerheit verändern. Aber es gibt auch eine tiefere Seite des Charakters, wie der Jung-Star verriet. Der Teenager kommt aus Kanada und bringt frischen Wind in die Bachmann-Familie, in der ohnehin schon Spannungen bestehen.

Der 22-Jährige bringt bereits internationale Erfahrung mit: Der gebürtige Budapester stand schon mit Hollywoodstars wie Adam Driver, Elle Fanning und Uma Thurman vor der Kamera. Er spielte in der Emmy-prämierten Serie "Fallen", bei "FBI: International" und der Netflix-Produktion "Death by Lightning" mit.

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Österreichische Wurzeln

Als Sohn deutsch-österreichischer Eltern wuchs Krenn in Prag und Budapest auf und spricht sechs Sprachen fließend – darunter Deutsch, Englisch, Ungarisch und Französisch. Für "GZSZ" ist er nun nach Potsdam gezogen. "Es ist eine wahnsinnige Ehre, Teil von GZSZ sein zu dürfen. Ehrlich gesagt habe ich es immer noch nicht ganz realisiert", sagte der Schauspieler. Die Zuschauer dürfen sich auf frischen Wind freuen.